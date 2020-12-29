تباين آراء الأردنيين حول أخذ لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - تباينت آراء الأردنيين حول تلقي لقاح ضد فيروس كورونا ، ما بين مؤيد وبين معارض ، وفق تسجيلات صوتية تلقّاها "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، الثلاثاء .

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وعرض مواطنون تجربتهم على الهواء مباشرة ، بعد أن قاموا بالتسجيل عبر "منصّة" أطلقتها وزارة الصحة ، لغاية أخذ لقاح كورونا ، واصفين ذلك بالطريقة "الميسّــرة" ، ولا تحتاج إلى وقت و جهد ، بل تقتصر على تعبئة البيانات المطلوبة .

للتسجيل عبر المنصة أنقر هنا

وشجع كثيرون على أخذه ، خاصة فئة كبــار السن ، ومن يعانون الأمراض المزمنة ، تحسّبا من خسائر في الأرواح بالفيروس .

وعلى النقيض من ذلك ، فقد أبدى مواطنون تخوّفهم من أخذ اللقاح ، نتيجة لما نشرته العديد من المواقع الإخبارية التي تحذّر منه ، الأمر الذي يحول دون التطعيم به.

وطالب عدد منهم الإعلامي محمد الوكيل ، بمتابعة الأمر من خلال الجهات المعنية في سبيل الكشف عن الآثار الجانبية للقاح في حال تم التطعيم به ، نتيجة لوجود العديد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، التي توثّــق حالات تعرضت لحالات إغماء بعد أخذه ، ما يثير القلق حيال اللقاح .

وكان موقع "الوكيل الإخباري" نشر في وقت سابق خطوات التسجيل لأخذ اللقاح المضاد بكورونا ، الذي سيصل المملكة خلال الفترة القادمة.

لمشاهدة المادة :

اطلاق منصة التسجيل للراغبين بأخذ لقاح كورونا بالاردن - رابط



