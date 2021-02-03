تباين واضح في آراء المواطنين حول العودة الى المدارس

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اثار الاعلامي محمد الوكيل في حلقة اليوم من برنامج الوكيل قضية العودة الى المدارس ورأي المواطنين حول شكل عودة الدراسة .

اضافة اعلان



وتباينت آراء المواطنين حيث قال بعضهم ان العودة للمدارس في الوقت الحالي غير مناسب بسبب استمرار تسجيل المملكة لحالات اصابة بفيروس كورونا حتى الان .

بينما قال البعض الاخر ان نظام التعليم المدمج افضل من التعليم عن بُعد حيث ان عودة الطالب الى المدرسة ضروري ولكن ضمن اوقات محدودة وليس بشكل مستمر.

الى ذلك قال اخرون ان العودة للمدرسة بشكل كامل الان مهم وضروري مؤكدين ان الطلبة بحاجة ماسة الى التعليم في المدرسة وهو الشكل الطبيعي لتلقي التعليم .



