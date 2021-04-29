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الخميس، 29-04-2021 10:13 ص

عزة شعب وإرادة حياة

تحية إكبار من برنامج الوكيل إلى فلسطين

قدس
قبة الصخرة المشرفة


الوكيل الإخباري - وجّه الإعلامي محمد الوكيل تحيّة إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس ، حيث الانتهاكات بحقهم من قبل الاحتلال الذي بات يباغت الفلسطينيين بحقه المشروع، بشكل مستمر .

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جاء ذلك ، الخميس ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، مستذكرا بطولاته وتضحياته دفاعا عن حقه المسلوب ، حفاظا على كرامته.

 

ووصف الوكيل تضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله بـ"البطولة" ، التي يُباهى بها العالم، وتُستحق أن تُذكر ، أمام أبناء شعب ما زال يجعل صدره حصنا منيعا ، ويقدم روحه فداءً للوطن فلسطين.

 

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