تساؤلات حول تنقل فئات خلال الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - تساؤلات عدّة انهالت على "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، الأربعاء ، فيما يتعلّق بالحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت القادمين .

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إجابات تلك الأسئلة ، اعتمدت على تواصل مدير عمليات خلية أزمة كورونا ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن مازن الفراية، مع البرنامج .

الإعلامي محمّد الوكيل، استقبل تلك التساؤلات عبر الرسائل الصوتية ، حيث كان أكثرها ، فيما يتعلق بكيفية تنقّل المرضى إلى مُستشفياتهم من اجل تلقي العلاج خاصة "مرضى الكلى" ، حيث يكون ذلك من خلال التواصل مع "الدفاع المدني" ، في سبيل العمل على نقل المرضى من وإلى المنازل .

"وبشأن الأشخاص المسافرين أو العائدين من السفر؛ فيتمّ السماح لهم بالمرور خلال أيّام حظر التجوّل الشامل، بمجرّد إبرازهم لتذاكر السفر لنقاط الغلق الأمنيّة"، وفق تصريح الفراية أمس الثلاثاء ، وتم التساؤل في هذا الشأن عبر البرنامج.

تساؤلات عدة ، حول إمكانية التنقّل لعدد من المواطنين ، منها كوادر من أمانة عمان الكبرى ، وأصحاب صهاريــج المياه ، وآخرون ، كانت إجابتها ، "خلال ساعات حظر التجول الشامل، لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية؛ وتستثنى فقط فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية، وعدد محدود جدّاً من القائمين على ديمومة عمل المؤسّسات والقطاعات الحيوية".

كما ورد تساؤل حول مواعيد امتحان النظري والعملي في دائرة ترخيص السواقين والمركبات ، الذي يُصادف توقيت الحظر الشامل ، حيث يتم البحث في هذا الأمر ، لإصدار القرار المناسب لتحديد الموعد.

وأوضح الإعلامي الوكيل، أن إجراءات الحظر الشامل ، سيتم التشديد عليها ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن ، حيث ارتفاع الإصابات بالفيروس بشكل قياسي ، ما أدى إلى الوصول إلى مرحلة التفشّي المجتمعي .

ومن ضمن الإجراءات المشدّدة ، منع العمل بالتصاريح الإلكترونية ، وعدم التهاون مع المخالفين والذين يرمون بعرض الحائط بالأنظمة والقوانيــن .

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