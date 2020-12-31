تفاصيل مؤلمة لثمانينية ترعى بناتها الثلاث من ذوي الاحتياجات الخاصة

الوكيل الإخباري - شاب أردني ، بثّ معاناته المؤثرة، الخميس، عبر هواء "برنامج الوكيل" ، من خلال إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، تلك المعاناة يمكن اعتبارها قصة تضحية لوالدته التي تقوم برعاية بناتها الثلاث ، اللواتي يعانين من شلل دماغي .
وأمام سيدة عظيمة ، وامرأة مُضحية يتجلى النظر بإنسانية حيال ما رواه الشاب للإعلامي محمد الوكيل ، حيث أن شقيقاته تبلغ أعمارهن (35 ، 45،55 ) عاما ، ما يصعب على والدته رعايتهّن نتيجة لكبر عمرها ، وصعوبة حركتها لوزنها الذي يحول دون حركتها بسهولة .
هذا الشاب ، روى كواليس أليمة في حياة أسرة تتقاضى معونة شهرية بقيمة (206) دنانير ، بعد أن كانت (251) دينارا ، الامر الذي زاد من وطأة معاناة والدته ، لافتا أن لديه شقيقة توفيت بعد معاناتها من شلل دماغي .
والدته سيدة ثمانينية ، وبالكاد تستطيع الحركة ، أمام (3) بنات لها من ذوي الاحتياجات الخاصة ، تقوم على رعايتهن وخدمتهنّ على أكمل وجه ، عدا عن عيشها في منزل للإيجار بإحدى مناطق العاصمة عمان، ووفاة زوجها منذ سنوات .
صندوق المعونة الوطنية بدوره وبعد الاستماع للشكوى ، تعهّد العمل على الوقوف عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة ، لتسهيل أمر العائلة .
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