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الأحد، 10-12-2023 10:04 ص

تفاصيل مدمية لاستشهاد اردني واصابة عائلته في غزة

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي


روى الاردني سعيد محمود الذي وصل الاردن بعد اجلائه وعائلته من قطاع غزة تفاصيل اصابة عائلة اخيه واستشهاد ابنهم  - اردني الجنسية - في تل الهوى بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي مطلع الشهر الحالي .

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سعيد محمود قال لبرنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا أنه كان يقيم مع عائلته في منطقة تل الهوى، وأوضح أنه تم إجلاؤه وعائلته، التي تتألف من 7 أفراد، يوم الأربعاء الماضي.


وتحدث سعيد عن تفاصيل اصابة شقيقه واستشهاد ابنه في قطاع غزة في الاول من كانون الأول الحالي حين صعد ابن اخيه  لتفقد خزان المياه عندما باغتته قذيفة اطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على البناية التي كانوا يقيمون فيها، مما أدى إلى استشهاده على الفور.


وتابع أن شقيقه وابنه الآخر كانا خارج البناية، إلا أن شظايا الصواريخ أصابت شقيقه في وجهه وصدره، في حين أصيب ابنه الآخر بجروح خطيرة في رأسه وظهره.


وأكد سعيد أن ابن شقيقه الذي أصيب يعالج حالياً في المستشفى الميداني الأردني، وحالته حرجة نتيجة للإصابة التي تعرض لها.

وفي ذات السياق ، تحدثت الاردنية رنيم باسم التي تم اجلائها هي وطفلتها ووصلت ارض الوطن فجر الجمعة عن التفاصيل الصعبة التي عاشتها في تل الهوى  .


رنيم قالت لبرنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا انها ذهبت الى غزة منذ سنتين وتقيم مع اسرتها في منطقة تل الهوى وطلب منها واسرتها النزوح الى جنوب القطاع مشيرة انهم رفضوا " لا مكان امن في غزة"


وتابعت رنيم ان الاحتلال طلب اخلاء بنايتهم التي تؤوي مدنيين وحاصروها بالدبابات ، ووصفت رنيم هول المشاهد التي رأتها  برحلة النزوح حيث جثث الشهداء واصوات الاطفال التي تصرخ باحثة عن اسرها.

 

 

 




 

 


 

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