تنظيم الطاقة: حملات رقابية مُكثفة على محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن الهيئة منذ بداية الشهر باشرت بتنفيذ حملات رقابية مكثفة، وبعد توجيه جلالة الملك بتجميد الضريبة على الكاز، تم تكثيف الرقابة على محطات توزيع المحروقات لمراقبة عدم خلط الكاز بأي مواد أخرى.وبيّن السعايدة، عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا، اليوم الأربعاء، أنه لم ترد الهيئة أي ملاحظة على وكالات توزيع الغاز، منوهاً إلى أن الرقابة على المستودعات والوكالات مستمرة، مضيفاً أن غرفة عمليات في الهيئة تستقبل الملاحظات على مدار الساعة على الرقم التالي: 06/5805025 لاستقبال أي ملاحظة .وحول جاهزية شركات توزيع الكهرباء وشبكة الضغط العالي، قال السعايدة إنه تم عمل خطط لسرعة الاستجابة لأي طارئ والعمل على توصيل التيار الكهربائي في حال حدوث أي انقطاع.