الأربعاء 10-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 10-03-2021 02:31 م

توضيحات هامة للراغبين بالدخول الى المملكة براً

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد ورود العديد من الاستفسارات عبر برنامج الوكيل حول الية الدخول من المعابر الحدودية براً الى المملكة استوجب التوضيح حول شروط الدخول الى المملكة براً .

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ومن أهم شروط الدخول الى المملكة براً ما يلي : 

 

1- الخضوع لاختبار COVID-19 عند وصول الأردن ويُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مع شرط دفع رسوم الفحص و لن يتم النظر في الطلب ما لم يتم الدفع .


2- إكمال تعبئة النموذج وتقديمه بنجاح وتلقي رمز التأكيد عبر البريد الإلكتروني ، والذي يجب أن يتم إبرازه عند النقطة الحدودية.


3- تقديم دليل على فحوصات PCR السلبية التي أجريت من بلد/منطقة المغادرة ورمز التأكيد في النقطة الحدودية.


 




 

 


 

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