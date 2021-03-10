توضيحات هامة للراغبين بالدخول الى المملكة براً

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد ورود العديد من الاستفسارات عبر برنامج الوكيل حول الية الدخول من المعابر الحدودية براً الى المملكة استوجب التوضيح حول شروط الدخول الى المملكة براً .

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ومن أهم شروط الدخول الى المملكة براً ما يلي :

1- الخضوع لاختبار COVID-19 عند وصول الأردن ويُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مع شرط دفع رسوم الفحص و لن يتم النظر في الطلب ما لم يتم الدفع .



2- إكمال تعبئة النموذج وتقديمه بنجاح وتلقي رمز التأكيد عبر البريد الإلكتروني ، والذي يجب أن يتم إبرازه عند النقطة الحدودية.



3- تقديم دليل على فحوصات PCR السلبية التي أجريت من بلد/منطقة المغادرة ورمز التأكيد في النقطة الحدودية.



