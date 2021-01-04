توضيح من الضمان الاجتماعي بشأن الدعم التكميلي

الوكيل الإخباري - أكد مصدر في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، أنه بإمكان متقاعدي الضمان ، التقدم بطلب الحصول على الدعم التكميلي ، والذي أطلقته الحكومة مؤخرا، لمساعدة الأسر المتضــررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وتلك الأشد فقرا.

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ويأتي ذلك ، بعد سؤال ورد الإثنين، لـ "برنامج الوكيل" ، والذي يبـــث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، من قبل مواطن ينطوي تحت مظلــة متقاعدي الضمان الاجتماعي.

وأشار المصدر ، إلى أنه سيتم دراسة الطلبات ، ومدى استيفائها للشروط ، لغايات صرف الدعم للمستحقين .

وقد بلغ عدد الأسر التي تقدمت بطلبات الاستفادة من برنامجي تكافل 3 والدعم التكميلي (تكافل1)، 578206 أسرة، وفق الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة، السبت.

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