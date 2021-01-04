الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على بلدة ملكا بإربد لوفاة طالبة مدرسة

اعلان هام من الضمان الاجتماعي حول الزيادة على الأجور

توضيح من الضمان الاجتماعي بشأن الدعم التكميلي

أردني يناشد لإخلاء والدته من أوكرانيا إلى المملكة بسبب مرضها

وزير الصحة يصرح لأول مرة حول هذا الأمر

أسعار الذهب الإثنين 4/1/2021

وفيات الإثنين 4/1/2021

الخصاونة يلتقي كتلتي العزم والمسيرة اليوم

أجواء باردة نسبيا .. الإثنين

ارتفاع الاصوات المطالبة بالغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

الإثنين، 04-01-2021 10:46 ص

بعد سؤال ورد "برنامج الوكيل"

توضيح من الضمان الاجتماعي بشأن الدعم التكميلي

120212121120367373353 (1)
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - أكد مصدر في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، أنه بإمكان متقاعدي الضمان ، التقدم بطلب الحصول على الدعم التكميلي ، والذي أطلقته الحكومة مؤخرا، لمساعدة الأسر المتضــررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وتلك الأشد فقرا.

اضافة اعلان
 

ويأتي ذلك ، بعد سؤال ورد الإثنين، لـ "برنامج الوكيل" ، والذي يبـــث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، من قبل مواطن ينطوي تحت مظلــة متقاعدي الضمان الاجتماعي.

 

وأشار المصدر ، إلى أنه سيتم دراسة الطلبات ، ومدى استيفائها للشروط ، لغايات صرف الدعم للمستحقين .

 

وقد بلغ عدد الأسر التي تقدمت بطلبات الاستفادة من برنامجي تكافل 3 والدعم التكميلي (تكافل1)، 578206 أسرة، وفق الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة، السبت. 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
790a3c49-3815-424e-a70f-d08d83a66b4f

أردني يناشد لإخلاء والدته من أوكرانيا إلى المملكة بسبب مرضها

مستشفى المفرق الحكومي-(أرشيفية)

مدير مستشفى المفرق للوكيل : لا خلل بأجهزة غسيل الكلى

محامي

برنامج الوكيل .. محامٍ يأخذ على عاتقه مساعدة مواطن دون أتعاب

م

بعد مناشدة للوكيل .. أمين عمان يتعهد بتكاليف دفن ضحايا حادث الرويشد

عجوز

تفاصيل مؤلمة لثمانينية ترعى بناتها الثلاث من ذوي الاحتياجات الخاصة

ر

أردنيون يفزعون لمساعدة مواطن بتسديد أمانة فقدها

أخبار متعلقة
ايمن

وزير التنمية يوضح للوكيل تفاصيل الدعم النقدي للفئات المستحقة