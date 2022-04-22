جمعية وكلاء السياحة والسفر لـ الوكيل : كل قرية أردنية باتت مكانا سياحيا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر الدكتور رافع الطاهات إن السياحة الداخلية في الاردن أرخص من السياحة الخارجية.



ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الخميس، إلى ضرورة دراسة المواقع وأماكن الإقامة للسياح المحليين .



وقال الطاهات ان محافظتي إربد وعجلون فيهما عديد الفنادق الحاصلة على 3 نجوم والتي تتيح للسائح الإقامة والإفطار مقابل 15 دينارا، إضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة.



وبين ان العقبة فيها فنادق بتكلفة 10 دنانير لليلة الواحدة مع وجبة الإفطار، مشيرا أن بعض الشقق الفندقية في العقبة مساحتها من 80 إلى 300 متر تستأجر في الليلة الواحدة بقيمة 40 دينارا.



ولفت أن كل قرية أردنية باتت مكانا سياحيا، ونستطيع تشجيع ذلك من خلال زيادة السياحة الداخلية والتسويق الجيد.



وأكد على ضرورة التسويق والتثقيف السياحي، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار تراقب عملية تسويق الأردن سياحيا كما أن هيئة تنشيط السياحة مسؤولة عن التسويق الخارجي وحملت على عاتقها برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية.



وزاد أن الأردن يحظى بـ 26 محور سياحي ويمتاز بمناخه خاصة خلال فترة الربيع وطبوغرافيته والتي تشكل مشفى ومتحفا مفتوحا، إضافة إلى الآثار الممتدة من الشمال إلى الجنوب.

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