حادث مروع في عمان ومناشدة عاجلة للتبرع بالدم - صور

الوكيل الإخباري - ناشد سمير شلباية ، الأحد ، عبر "برنامج الوكيل" من أجل التبرع بالدم لابن شقيقته "ناصر نوفان شلباية" ، بعد حادث سير مؤلم تعرض له قبل يومين في العاصمة عمّان.

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ولفت شلباية ، عبر البرنامج والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن "ناصر" يبلغ من العمر (28) عاما ، وهو وحيد والديه .

وأكد أنه يتواجد في مستشفى الجامعة الأردنية بوضع حرج ، وبحاجة ماسة للتبرع بـ(60) وحدة دم ، بعيدا عن نوع الزمرة.

وطالب - خال ناصر - الأردنيين بالفزعة من أجل ابن شقيقته ، على وقع بكاء عائلته ، التي ما زالت تحت وطأة الصدمة نتيجة لما حدث لابنها .

من منبر"برنامج الوكيل" نناشد من أجل التبرع بالدم للشاب ناصر ، علّ في ذلك تخفيفا من معاناته .

للتواصل :

٠٧٩٨٩٣٠١١٣









