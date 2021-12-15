حجاوي : توصية باعطاء الجرعة الثالثة بعد 3 شهور من الجرعة الثانية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -

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أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي أن الأعراض التي تصيب الشخص عند الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تستمر بعد الشفاء ومنها فقدان حاسة الشم وضعف الذوق منوها أن الأعراض المزمنة ستتلاشى بعد ٦ إلى ٨ أشهر من الإصابة وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية.



وأضاف حجاوي اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن وزارة الصحة قررت إعطاء الجرعة الثالثة بعد 3 شهور من الجرعة الثانية عوضاً عن 6 شهور.

وتابع " قررنا إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للشخص بعد شهر من إصابته بالفيروس "