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الإثنين، 22-03-2021 10:35 ص

حجاوي لـ برنامج الوكيل : ذروة موجة كورونا الحالية ستكون هذا الاسبوع

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة
الدكتور بسام حجاوي عبر برنامج الوكيل ردا على ملحوظة تقدمت بها مواطنة بشأن مخلفات مرضى كورونا المحجورين منزليا ان عدد الحالات النشطة المصابة بكورونا مرتفع جدا وغالبية المصابين الان هم في البيوت .

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واكد حجاوي ان من ابرز طرق العدوى هي عن طريق التنفس وعدم ارتداء الكمامة وشدد على ضرورة وجود أكياس خاصة لمخلفات مرضى كورونا في المنازل اضافة الى التعقيم المستمر وفي نهاية اليوم يُغلق الكيس ويرمى في حاوية القمامة .

 

واكد حجاوي ان الخطورة الان تكمن في التنفس وعدم التباعد الاجتماعي مطالبا المواطنين بعدم الذهاب الى المستشفى الا في الحالات الضرورية . 

 

وقال حجاوي ان هناك كميات من مطاعيم كورونا قادمة الى الاردن مؤكدا انه تم اجراء دراسة على عدد من العينات لمختلف انواع اللقاحات وتم التوصل الى ان كل اللقاحات آمنة ولها اعراض خفيفة . 

 

واشار حجاوي انه يتوقع ان تكون ذروة الموجة الحالية لكورونا هذا الاسبوع او الاسبوع القادم واكد ان نسبة الفحوصات الايجابية هي الاهم بالفترة الحالية . 

 

 

 


 




 

 


 

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