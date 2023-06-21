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الأربعاء، 21-06-2023 09:19 ص

خبراء يحذرون من شراء السيارات الكهربائية من غير وكالاتها المعتمدة في الأردن

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الوكيل الاخباري - 
قال خبير السيارات الكهربائية المهندس عبدالله قـُندس إن السيارات الكهربائية لها محددات بالمسافة التي تقطعها بالشحنة الواحدة من 200 إلى 500 كيلومتر حسب نوع السيارة وبطاريتها .

وشدد قـُندس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء على من يرغب بشراء سيارة كهربائية شراءها من الوكالة الرسمية لنوع السيارة وذلك للحفاظ على حقوق المشتري في حال حدوث أي عطل في السيارة لاحقاً.

ونوه أن الوكالة الرسمية لديها اخصائيين فنيين للتعامل مع أي خلل يحدث في السيارة وبدون تكاليف للتصليح مشيراً أن اصلاح أي عطل يمكن أن يكون خطيراً اذا ما تم من خلال مختصين.

من جهته قال خبير تجارة السيارات ومدير سابق لعدة وكالات في الأردن والخليج محمد المصري إن 70% من السيارات المستورد إلى الأردن تكون مستعملة في بلاد أخرى و30% جديدة.

وأضاف المصري عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء أن السوق الاردني يشهد تحول من السيارات التي تعتمد على البنزين إلى السيارات الكهربائية .

ونوه أن السيارات الكهربائية تعمل من خلال بطارية وبرمجيات عالية الدقة تقوم بتفاعل كيميائي من خلال الشحن مما يسهم في توليد الحركة .

ولفت أن لكل سيارة كهربائية لديها استدعاء في شركتها المصنعة يساعد بالحفاظ على سلامة السيارة في حال حدوث أي عطل ويتم تصليحه في الشركة الصانعة بالتعاون مع وكالة الشركة في الأردن .

وأشار أن الكفالات المصنعية الخطية المكتوبة من الوكيل الرسمي للسيارة له مصداقية أكبر من الكفالات المكتوبة من أي مكان آخر بسبب إلتزام الوكيل أمام الشركة الصانعة بتأمين الصيانة للعميل .

وحذر من تصليح أي عطل في نظام " السوفت وير" من قبل فنيين غير معتمدين مؤكداً أن الطريق الأفضل لصيانة عطل النظام من خلال الوكيل الرسمي للسيارة.

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