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خبير عسكري لـ الوكيل: المقاومة تمتلك خطوط دفاعية تحت الأرض يصعب استهدافها بالقصف الجوي

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الإثنين، 30-10-2023 09:39 ص

خبير عسكري لـ الوكيل: المقاومة تمتلك خطوط دفاعية تحت الأرض يصعب استهدافها بالقصف الجوي

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الوكيل الاخباري - رصد
قال خبير الشؤون الدفاعية والاستراتيجية والمحلل العسكري اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوار إن الحرب الحالية مع المقاومة ستكلف الاحتلال خسائر باهظة في الاقتصاد و العنصر البشري، والتي أعتبرها "حرب أنفاق". 

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وأضاف أبو نوار خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الإثنين أن المقاومة تمتلك خطوط دفاعية تحت الأرض وقوة هجومية كبيرة ويصعب معالجتها أو استهدافها من خلال القصف الجوي الإسرائيلي. 


وأشار أن القصف الجوي الإسرائيلي يعتبر هجوم نتائجه محدودة في الحرب مؤكدا أن الاحتلال بحاجة إلى قوات برية على الأرض. 


ونوه أن القصف الجوي الإسرائيلي عبارة عن إبادة جماعية تهدف إلى التهجير واستهداف المدنيين لافتا أن الاحتلال يهدف للسيطرة على حقول النفط والغاز المتواجدة على محاذاة شاطئ غزة .


ووصف الحرب الحالية بين الاحتلال والمقاومة بأنها صعبة وبطيئة وأن هدم المباني الذي نتج عن قصف الاحتلال سيساعد المقاومين بالتحصن في حال حدثت العملية البرية.


وتوقع أن الحرب ستستمر إلى أشهر معتبرا أن نصر الحرب الحالية يسجل للمقاومة بتنفيذها عمليات سرية وامتلاكها طرق للتواصل خاصة تحت الأنفاق برغم من قطع الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة. 


وأكد أن المقاومة خططت للحرب بكل جوانبها وهيئت نفسها لكل جديد في الحرب مما منع تشكل أي صدمات لديها على عكس جيش الاحتلال .


 




 

 


 

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