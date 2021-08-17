خطأ موظف يتسبب بخسارة أرض والتي قيمتها 70 ألف دينار في عمان

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، بالوقوف على مشكلته نتيجة لخطأ أحد موظفي دائرة الأراضي والمساحة .

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وفي التفاصيل ، وفق ما تحدّث به المواطن للإعلامي محمد الوكيل ، الثلاثاء ، أن خطأ ورد من موظف نتيجة لتشابه الأسماء أثناء تسجيل قطعة أرض في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان .

ولفت المواطن أن ثمن قطعة الأرض يصل إلى نحو 70 ألف دينار ، مشيرا إلى أنه حاول مرارا منذ أشهر لاسترجاع أرضه دون جدوى الأمر الذي سبب له استياء واضحا حيال ذلك .

وطالب عبر "برنامج الوكيل" دائرة أراضي شمال عمان بالوقوف على المشكلة وحلها في أسرع وقت ممكن .