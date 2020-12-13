خطر يحدق بمواطنين عند دوار الواحة بعمان

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن الجهات المعنية ، بالوقوف على لوحة كهربائية ، تتواجد عند دوار الواحة ، نهاية شارع وصفي التل "الجاردنز" في العاصمة عمان حيث أنها تفتقر لأدنى مقومات السلامة العامة - كما يظهر في صورة الخبر - .

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وبين المواطن ، الأحد ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هذا الأمر يُشكّل خطرا على مرتادي الطريق .

ومن جهته ، طالب الإعلامي محمد الوكيل ، المعنيين ، بالعمل بأسرع وقت ممكن على حلّ المشكلة ، تحسّبا من خسائر في الأرواح ، خاصة في فصل الشتاء .

وقام المواطن بإرسال صور للبرنامج ، لافتا أن المنطقة حيوية ، ويجدر العمل على حّل المشكلة في وقت قياسي.



