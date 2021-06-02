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خلال دقائق .. فاعل خير يتكفل بدفع فواتير كهرباء متراكمة على مواطن

الأربعاء، 02-06-2021 09:47 ص

خلال دقائق .. فاعل خير يتكفل بدفع فواتير كهرباء متراكمة على مواطن

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توضيحية


الوكيل الإخباري -بعد مناشدة مواطن عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، بعد ان تكالبت عليه الظروف حيث تراكم فواتير الكهرباء لمدة (12) شهرا، فقد استجاب فاعل خير لمناشدته من خلال دفع (340) دينارا، وذلك خلال دقائق من اتصال المواطن .

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المواطن تحدّث للإعلامي محمد الوكيل ، الأربعاء ، عن معاناته حيث أنه لا يعمل نتيجة لجائحة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على مزيد من العائلات الأردنية ، ما يزيد من وطأة الوباء، ما أدى إلى عدم قدرته على دفع "الفواتير".

 

وعملا بالمسؤولية الاجتماعية ، وفِعل الخير ، تواصل "فاعل خير" مع البرنامج ، من أجل التكفّل بدفع فواتير الكهرباء المتراكمة.

 

 




 

 


 

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