دعم جديد لمن لا يستطيع شراء باقي الإشتراكات للحصول على راتب تقاعدي

الوكيل الإخباري -رصد -

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قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إن المؤسسة تعمل الآن على إنشاء "حساب للتكافل الإجتماعي" الهدف منه مساعدة من لا يستطيع شراء ما تبقى من اشتراكات للحصول على الراتب التقاعدي.وبيّن المجالي، عبر "برنامج الوكيل على أثير راديو هلا" اليوم الاثنين، أن الحساب سيتم تغذيته من تبرعات أهل الخير والمحسنين، مؤكداً على أن الهدف هو توفير راتب تقاعد دائم.وأوضح أن هذا الحساب جاء بعد أن قدمت المؤسسة "سلف" لمن لا يكون لديهم عدد اشتراكات كافي ( 180 اشتراكاً ) وبلغوا سن التقاعد ( الذكور 60 عاما والنساء 55 عاما ) مشيراً إلى أن هذه السلف لها سقف محدد قد لا تكفي لشراء كامل المدة المتبقية للتقاعد، ومن هنا جاءت فكرة حساب التكافل.وأكد المجالي على أنه يتم الآن وضع أسس وشروط الإستفادة من هذا الحساب، بحيث توفر لمن بلغ سن التقاعد القدرة على الحصول على راتب تقاعدي.ونوه إلى أن بعض من بلغوا سن التقاعد يستطيعون شراء باقي المدة، وبعضهم الآخر يقرر الإستمرار بالعمل لما بعد سن الـ 60 للذكور و 55 للإناث، والبعض الآخر يقرر الإستفادة من تعويض الدفعة الواحدة، مشيراً إلى أن حساب "التكافل الاجتماعي الجديد" جاء لمساعدة من لا يستطيع شراء ما تبقى من الإشتراكات للحصول على التقاعد.