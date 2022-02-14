الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 09:21 ص

دعم جديد لمن لا يستطيع شراء باقي الإشتراكات للحصول على راتب تقاعدي

163eb03a-28b2-45fe-a786-0340e653e5c2


الوكيل الإخباري -رصد - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إن المؤسسة تعمل الآن على إنشاء "حساب للتكافل الإجتماعي" الهدف منه مساعدة من لا يستطيع شراء ما تبقى من اشتراكات للحصول على الراتب التقاعدي. اضافة اعلان


وبيّن المجالي، عبر "برنامج الوكيل على أثير راديو هلا" اليوم الاثنين، أن الحساب سيتم تغذيته من تبرعات أهل الخير والمحسنين، مؤكداً على أن الهدف هو توفير راتب تقاعد دائم. 

وأوضح أن هذا الحساب جاء بعد أن قدمت المؤسسة "سلف" لمن لا يكون لديهم عدد اشتراكات كافي ( 180 اشتراكاً ) وبلغوا سن التقاعد ( الذكور 60 عاما والنساء 55 عاما ) مشيراً إلى أن هذه السلف لها سقف محدد قد لا تكفي لشراء كامل المدة المتبقية للتقاعد، ومن هنا جاءت فكرة حساب التكافل. 

وأكد المجالي على أنه يتم الآن وضع أسس وشروط الإستفادة من هذا الحساب، بحيث توفر لمن بلغ سن التقاعد القدرة على الحصول على راتب تقاعدي. 

ونوه إلى أن بعض من بلغوا سن التقاعد يستطيعون شراء باقي المدة، وبعضهم الآخر يقرر الإستمرار بالعمل لما بعد سن الـ 60 للذكور و 55 للإناث، والبعض الآخر يقرر الإستفادة من تعويض الدفعة الواحدة، مشيراً إلى أن حساب "التكافل الاجتماعي الجديد" جاء لمساعدة من لا يستطيع شراء ما تبقى من الإشتراكات للحصول على التقاعد.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
d9959164-592d-4391-85f6-e399c986f031

الضمان يوضح حول بيع الراتب التقاعدي

2202210131616883754624

الضمان: تأمين صحي الضمان أمام رئاسة الوزراء وفي المراحل الاخيرة

وزارة الخارجية

الخارجية: 500 أردني في أوكرانيا سجلوا على منصة التواصل ولدينا خطط لسلامة الأردنيين

1202228202115628628038

الشبول عن تخفيف إجراءات كورونا: ننتظر التوصيات وحصر الإصابات سيكون أسبوعيا

98e5ebe4fd8e8876308e1bc406c6f26f

أبو رحمة: تخفيض التعرفة الجمركية لن ينعكس مباشرة على أسعار قطع السيارات والإطارات

1 (48)

نقيب الألبسة :انخفاض الأسعار في آذار القادم

أخبار متعلقة
d9959164-592d-4391-85f6-e399c986f031

الضمان يوضح حول بيع الراتب التقاعدي

2202210131616883754624

الضمان: تأمين صحي الضمان أمام رئاسة الوزراء وفي المراحل الاخيرة

1202228202115628628038

الشبول عن تخفيف إجراءات كورونا: ننتظر التوصيات وحصر الإصابات سيكون أسبوعيا

98e5ebe4fd8e8876308e1bc406c6f26f

أبو رحمة: تخفيض التعرفة الجمركية لن ينعكس مباشرة على أسعار قطع السيارات والإطارات

sUvxnF71HpqFurihdDzzuASeHGT5qcqmeuW8YGe0

توضيح حول شمول العاملين على حساب شراء الخدمات بالتأمين الصحي

WhatsApp Image 2022-02-06 at 9.34.33 AM

الحنيفات: ترقيم وطني للمواشي أيار المقبل