دعوة عبر برنامج الوكيل لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات المحددة

الوكيل الإخباري - دعا الإعلامي محمد الوكيل المواطنين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا ومضى على تلقيهم اللقاح 6 أشهر وهم ضمن الفئات التي أعلنت عنهم وزارة الصحة إلى إجراء فحص اجسام مضادة وبناءا عليه الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

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وأضاف اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه يجب على من يعانون من أمراض مزمنة التوجه لأخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.



وكان قد أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أمس الأربعاء عن فتح مراكز تطعيم الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا للفئة العمرية التي تبلغ 60 سنة فما فوق، والفئات ذات الاختطار العالي مثل الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة..

