دودين لـ برنامج الوكيل : اعادة فتح القطاعات مشروط بتحسن الوضع الوبائي

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين لبرنامج الوكيل ان الاجراءات التي تم اتخاذها سيشعر بها المواطن خلال الايام القادمة .

اضافة اعلان



واكد دودين ان الحكومة تشعر بالمواطنين خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها جائحة كورونا مشيرا الى ان الوضع الوبائي مقلق وحالات الوفاة بكورونا تتزايد بشكل واضح .

وقال دودين ان عدة لقاءات حكومية حصلت منها لقاء مع وزير الصحة اكد خلاله ان اي اجراء حكومي تظهر نتائجه بعد 3 اسابيع واضاف ان المنحنى الوبائي اذا تحسن بشكل ملحوظ سيتم اعادة فتح القطاعات بالتزامن مع اعطاء مطاعيم كورونا لاكبر عدد ممكن .



