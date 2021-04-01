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دودين لـ برنامج الوكيل : توجهات حكومية صارمة للوصول الى صيف آمن

الخميس، 01-04-2021 09:29 ص

دودين لـ برنامج الوكيل : اعادة فتح القطاعات مشروط بتحسن الوضع الوبائي

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين لبرنامج الوكيل ان الاجراءات التي تم اتخاذها سيشعر بها المواطن خلال الايام القادمة .

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واكد دودين ان الحكومة تشعر بالمواطنين خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها جائحة كورونا مشيرا الى ان الوضع الوبائي مقلق وحالات الوفاة بكورونا تتزايد بشكل واضح . 

 

وقال دودين ان عدة لقاءات حكومية حصلت منها لقاء مع وزير الصحة اكد خلاله ان اي اجراء حكومي تظهر نتائجه بعد 3 اسابيع واضاف ان المنحنى الوبائي اذا تحسن بشكل ملحوظ سيتم اعادة فتح القطاعات بالتزامن مع اعطاء مطاعيم كورونا لاكبر عدد ممكن . 

 

 


 




 

 


 

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