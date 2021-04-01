دودين لـ برنامج الوكيل : توجهات حكومية صارمة للوصول الى صيف آمن

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين لبرنامج الوكيل ان الحكومة صرفت 120 مليون دينار على قطاع الصحة في المملكة خلال فترة جائحة كورونا .

اضافة اعلان



واضاف دودين ان الحكومة تدعو جميع المواطنين للاقبال على مراكز التطعيم واخذ المطاعيم ضد كورونا واضاف ان الحكومة تقوم بتطعيم من 20 - 25 الف مواطن يوميا وصولا الى اعطاء المطاعيم لـ 3 مليون مع بداية حزيران القادم .

واكد دودين ان مركز ادارة الازمات بالتنسيق مع الحكومة قام بوضع خطة محكمة للتعامل مع مطاعيم كورونا عن طريق تكثيف جولات فرق اعطاء المطاعيم على جميع المنشآت وسيتم تطبيق هذه الخطة خلال الايام القادمة .

وقال دودين ان من يخالف تعليمات الحجر المنزلي وهو مصاب بكورونا يرتكب مخالفة صريحة وسيلقى عقاباً صارماً .

وحول الصيف الآمن اكد دودين ان هناك خطة لعمل مناطق آمنة وبائيا في اشارة الى المثلث الذهبي للسياحة في المملكة وهي العقبة ووادي رم والعقبة وسيكون هناك شرط لتطعيم كافة العاملين بالمنشآت في تلك المناطق .

واشار الى ان الدخول الى تلك المناطق سيكون بشروط منها اخذ اللقاح او التسجيل على المنصة لاخذ المطعوم او اجراء فحص كورونا عند مداخل الاماكن السياحية .



