الأحد 20-12-2020
الوكيل الاخباري

رسالة تحذيرية هامة للأردنييــن

أسعار الذهب الأحد 20/12/2020

وفيات الأحد 20/12/2020

إنهاء العمل بجزء من مشروع الباص سريع التردد

مجلسا الأعيان والنواب يرفعان ردهما على خطاب العرش السامي اليوم

أجواء مشمسة .. الأحد

تراجع ملموس بحالات كورونا في المملكة .. فهل نعود الى صفر حالة ؟

وزير العدل يعلق على عودة إجراءات التقاضي أمام المحاكم حضورياً

انطلاق حملة لتوزيع المعقمات في الطفيلة

الحكومة تلجأ للتحكيم في مواجهة شركة العطارات بسبب الغبن الفاحش

الأحد، 20-12-2020 10:50 ص

بعد شكوى مواطن عبر "برنامج الوكيل"

رسالة تحذيرية هامة للأردنييــن

1_mCdJdK-MmhQsaDkifsH_sw
توضيحية


الوكيل الإخباري - كانت شكوى مواطن عبر "برنامج الوكيل" ، بمثابة رسالة تحذيرية للأردنيين، بعد أن عرض مشكلته على الهواء مباشرة ، اليوم الأحد .

اضافة اعلان
 

شكوى المواطن ، مفادها أنه قام بشراء "جهاز أكسجين" ، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ، ليتضح بعدها أن الجهاز لا تنطبق عليه المواصفات والمقاييس، ومغاير للصورة التي تمّ نشرها.

 

ولفت للبرنامج ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن حياته كادت تتعرّض للخطر ، نتيجة لخطأ في قراءة الأكسجين ، مناشدا أن يتم الرقابة على الشركات التي تضرب بعرض الحائط بصحة وسلامة المواطنين، منوها أن الشركة لم تأبه لشكوى المواطن ، بعد أن قام بالاتصال بها .

 

ومن جهته ، وجّه الإعلامي محمد الوكيل ، رسالة تحذيرية للأردنيين ، تدعو لعدم الثقة بالإعلانات التي يتم من خلالها بيع السلع للمواطنين ، حيث الفرق بين ما يتم نشره ، وبين "حقيقة" المنتج ، ويتضح ذلك ، بعد أن يتم الشراء ، ودفع التكلفة.

 

ولفت الإعلامي الوكيل، أنه سيتم تخصيص حلقة كاملة ، من أجل الوقوف مع الجهات المعنية لوضع حد لتلك الشركات ، التي وصفها بأنها "شركات نصب" ، وهدفها الرئيسي "الربح" ، ومن الأجدر وضع حدّ لها، حيث أن العديد من المواطنين وقعوا ضحية لها .

 

وانهالت الرسائل الصوتية على البرنامج ، لعرض الشكاوى بهذا الشأن ، حيث المناشدة  إيجاد حلّ جذري حيال هؤلاء "المستهترين".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202016125957810701302

مناشدة لتقديم الامتحانات النهائية عن بعد لطلبة الدراسات العليا

efcac2ba-2e76-4746-8f2b-3fe570d94846

شكوى من افتقار نفق الأتراك في عمان للإنارة

برنامج-الوكيل (12)

العقيد العساف للوكيل : انسيابية في حركة السير صباح اليوم - فيديو

1220207195316683092244

ضباب كثيف يغطي مناطق في المملكة

مطار

أسعار فلكية لموقف مطار الملكة علياء

1220202112629689533451

بعد مناشدة مواطن لـ برنامج الوكيل .. وزير التنمية يوعز بمساعدته