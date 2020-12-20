رسالة تحذيرية هامة للأردنييــن

الوكيل الإخباري - كانت شكوى مواطن عبر "برنامج الوكيل" ، بمثابة رسالة تحذيرية للأردنيين، بعد أن عرض مشكلته على الهواء مباشرة ، اليوم الأحد .
شكوى المواطن ، مفادها أنه قام بشراء "جهاز أكسجين" ، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ، ليتضح بعدها أن الجهاز لا تنطبق عليه المواصفات والمقاييس، ومغاير للصورة التي تمّ نشرها.
ولفت للبرنامج ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن حياته كادت تتعرّض للخطر ، نتيجة لخطأ في قراءة الأكسجين ، مناشدا أن يتم الرقابة على الشركات التي تضرب بعرض الحائط بصحة وسلامة المواطنين، منوها أن الشركة لم تأبه لشكوى المواطن ، بعد أن قام بالاتصال بها .
ومن جهته ، وجّه الإعلامي محمد الوكيل ، رسالة تحذيرية للأردنيين ، تدعو لعدم الثقة بالإعلانات التي يتم من خلالها بيع السلع للمواطنين ، حيث الفرق بين ما يتم نشره ، وبين "حقيقة" المنتج ، ويتضح ذلك ، بعد أن يتم الشراء ، ودفع التكلفة.
ولفت الإعلامي الوكيل، أنه سيتم تخصيص حلقة كاملة ، من أجل الوقوف مع الجهات المعنية لوضع حد لتلك الشركات ، التي وصفها بأنها "شركات نصب" ، وهدفها الرئيسي "الربح" ، ومن الأجدر وضع حدّ لها، حيث أن العديد من المواطنين وقعوا ضحية لها .
وانهالت الرسائل الصوتية على البرنامج ، لعرض الشكاوى بهذا الشأن ، حيث المناشدة إيجاد حلّ جذري حيال هؤلاء "المستهترين".
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