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الثلاثاء، 01-06-2021 10:45 ص

بشأن لقاح كورونا

رسالة من برنامج الوكيل إلى أرباب العمل

من
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - لفت مواطنون أنهم قاموا بالتسجيل عبر المنصّة الخاصة بأخذ المطعوم المضاد لفيروس كورونا ، منذ أكثر من شهر إلا أنه لم يتم إرسال رسالة نصية بموعد الجرعة الأولى لأخذ اللقاح .

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وبين مواطنون ، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنهم موظفون في القطاع الخاص، منوّهين أنّ أرباب العمل يقومون بالتشديد عليهم من أجل أخذه ، إلا أن الأمر "خارج عن إرادتهم" .

 

ومن جهته وجّه الإعلامي محمد الوكيل ، رسالة إلى أرباب العمل بضرورة التعاون مع موظفيهم في حال عدم تلقيهم اللقاح ، لمن قاموا بالتسجيل عبر المنصّة.

 

وفي سياق متصل ، عبّر متلقو اللقاح عن ارتياحهم ، بعد أخذ الجرعة الأولى.

 




 

 


 

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