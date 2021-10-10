الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

12.1 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان

الخدمة المدنية ينتهي من امتحانات تعبئة شواغر حكومية

وفاتان وإصابة بحادث سير في مأدبا - صورة

اعلان وظائف شاغرة صادر عن وزارة الشباب

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

عبيدات: لولا نجاح الأردن لما عاد طلبة المدارس والجامعات

رقيب سير عبر برنامج الوكيل يكشف تفاصيل عملية إنقاذ طفل في حالة إغماء داخل مركبة

الإعلامي معاذ العمري عبر برنامج الوكيل : صحة والدي تتطور للأصعب

عودة طلبة الجامعات الرسمية للتعليم الوجاهي اليوم الأحد

مراكز إعطاء لقاحات كورونا الأحد

الأحد، 10-10-2021 08:43 ص

رقيب سير عبر برنامج الوكيل يكشف تفاصيل عملية إنقاذ طفل في حالة إغماء داخل مركبة

خمايسة


الوكيل الإخباري - قال الوكيل مؤمن الخمايسة من مرتبات إدارة السير الذي إنقذ طفل كان في حالة إغماء داخل مركبة متوقفة ومغلقة في شارع عبدالله غوشة يوم أمس إن من واجبه انقاذ حياة كل نفس .

اضافة اعلان


وأضاف الخمايسة اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن الطفل عمره ثلاثة سنوات وكان في حالة إغماء منوها إلى أن تم كسر النافذة لإنقاذ الطفل والتعامل مع الحادثة .


وكانت قد قالت ادارة السير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ان ملاحظة رقيب السير لحالة الطفل -خلال وظيفته الرسمية - دفعته لكسر زجاج نافذة المركبة، وانقاذ الطفل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
معاذذذذذ

الإعلامي معاذ العمري عبر برنامج الوكيل : صحة والدي تتطور للأصعب

صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

لقاح 3

دعوة عبر برنامج الوكيل لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات المحددة

شارع

مواطنون يشتكون عبر برنامج الوكيل من أزمة خانقة على شارع الأردن -صور وفيديو

التربية والتعليم

التربية لـ برنامج الوكيل: مستحقات معلمي الإضافي خلال أيام

فلوس 2

الصحة لـ برنامج الوكيل : صرف مستحقات أطباء الامتياز الأسبوع القادم

أخبار متعلقة
معاذذذذذ

الإعلامي معاذ العمري عبر برنامج الوكيل : صحة والدي تتطور للأصعب

لقاح 3

دعوة عبر برنامج الوكيل لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات المحددة

التربية والتعليم

التربية لـ برنامج الوكيل: مستحقات معلمي الإضافي خلال أيام

فلوس 2

الصحة لـ برنامج الوكيل : صرف مستحقات أطباء الامتياز الأسبوع القادم

غازي

شركس لـ برنامج الوكيل : يجب أن لا نكرر أخطاء مهرجان جرش

لقاح 3

نقيب الصيادلة لـ برنامج الوكيل : مطعوم الإنفلونزا الموسمية متوفر في الصيدليات