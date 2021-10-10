رقيب سير عبر برنامج الوكيل يكشف تفاصيل عملية إنقاذ طفل في حالة إغماء داخل مركبة

الوكيل الإخباري - قال الوكيل مؤمن الخمايسة من مرتبات إدارة السير الذي إنقذ طفل كان في حالة إغماء داخل مركبة متوقفة ومغلقة في شارع عبدالله غوشة يوم أمس إن من واجبه انقاذ حياة كل نفس .

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وأضاف الخمايسة اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن الطفل عمره ثلاثة سنوات وكان في حالة إغماء منوها إلى أن تم كسر النافذة لإنقاذ الطفل والتعامل مع الحادثة .



وكانت قد قالت ادارة السير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ان ملاحظة رقيب السير لحالة الطفل -خلال وظيفته الرسمية - دفعته لكسر زجاج نافذة المركبة، وانقاذ الطفل.

