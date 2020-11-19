الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 19-11-2020 10:46 ص

الحاجز البلاستيكي أهم مشكلاتهم

سائقو التكاسي لا بواكي لهم ومطالبات بالوقوف على مشاكلهم

تكسي
شكاوى سائقي تكاسي تنهال عبر "برنامج الوكيل"


الوكيل الإخباري - اشتكى سائقو التكاسي ، الخميس ، من عدم التزام عدد من الركاب ، بارتداء الكمامات ، الأمر الذي يُثير قلقهم، في ظل الوضع الوبائي الراهن بسبب فيروس كورونا .

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وناشد عدد من السائقين الجهات المعنيّة ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، بضرورة  إلغاء "الحاجز البلاستيكي" بين السائق والركاب ، نتيجة لتلفه بشكل مُتكرر، ما يكلّفهم ، عدا عن عدم الحاجة إليه ، حيث الالتزام بالكمامات.

 

وانهالت العديد من شكاوى سائقي التكاسي عبر الرسائل الصوتية للبرنامــج ، حيث تعهّد الإعلامـــي محمّد الوكيل ، بأن يتم وضعها أمام الجهات المعنيّة، في سبيل حلّها بأسرع وقت ممكن، للتخفيف من وطأة معاناتهم.

 

وتم تخصيص حلقة كاملة من "برنامج الوكيل" ، في سبيل الاستماع لقضايا هذه الفئة ، حيث تضررّهم بشكل واضح ماليا، لكونهم ينطوون تحت مظلّة "عمال المياومة" .

 

وطالب عدد منهم بالوقوف على القرار المتعلّق بسعة الركاب ، حيث قد يضطر السائق إلى تحميل عائلة بأكملها ، علما أن القرار يقضي بتحميل الركاب بنسبة (75%) .

 

وشدّد عدد منهم ، بأهمية تخفيــض قيمة "الضمان" الذي يتم دفعه لصاحب "التكسي" أو المكتب الذي يملك المركبة ، في ظلّ تراجع حركة المواطنين، خاصة في موسم الشتاء ، وأزمة كورونا، وقرار الحظر الشامل يوم الجمعة.

 

وعلى ضوء الملاحظات التي وردت البرنامج، فقد ارتأت أمانة عمان الكبرى ، متابعتها ، منوّهة أن عدد "التكاسي" في العاصمة عمّان ، يبلغ نحو (10 الاف و400 تكسي) .

 

ويستمر "برنامج الوكيل" ، بالوقوف على أهم القضايا والمشاكل التي تهمّ الأردنيين ، من منطلق الواجب والمسؤولية ، حيال المجتمع ، عن طريق رسالة صوتية على هاتف (0790792222) ، وذلك من يوم الأحد حتى يوم الخميس .

 

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