سائق سيارة إسعاف يطالب الصحة بالنظر إلى عامليها

الوكيل الإخباري - طالب موظف في وزارة الصحة، يعمل سائقا لـ"سيارة إسعاف" ، بضرورة تلقيه اللقاح ، أسوةً بالكوادر الطبية والتمريضية .
وبين الموظف ، الإثنين ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية " راديو هلا"، أنه يتعامل بشكل مباشر مع مرضى كورونا، الأمر الذي يتطلّب إيجاد آلية مناسبة تضمن للعاملين في القطاع الطبي تلقي اللقاح ، حافظا على صحة وسلامة الكوادر العاملة .
من جهته ، طالب الإعلامي محمد الوكيل ، وزارة الصحة بالوقوف على عاملي الصحة ، كالسائقين ، وفنيي الأشعة ، وأن لا يقتصر الأمر على الأطباء والممرضين، لتلقي اللقاح المضاد للفيروس، حيث ان العديد من العاملين في الوزارة يتعاملون مع المصابين .
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