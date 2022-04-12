سوق الخضار المركزي لـ الوكيل : انخفاض في أسعار الخضار بالأيام المقبلة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة ان اسعار الخضار بالمملكة حالياً ليست مرتفعة بشكل كبير وسيلمس المواطن المزيد من الانخفاض في اسعارها خلال الايام القادمة .



وعبر الشخانبة عن تفاؤله حسب متابعة نشرات دائرة الارصاد الجوية بتحسن الحالة الجوية ، حيث من المتوقع ارتفاع الكميات الواردة الى السوق المركزي .



واضاف عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاثنين ، ان السوق المركزي تنتهي صلاحيته بخروج المنتجات الزراعية من السوق .



واشار ان موجة ارتفاع الاسعار السابقة بسبب الصقيع شجعت بعض ضعفاء النفوس على استمرار البيع بالاسعار القديمة وليس جميعهم .



واكد ان الامور مطمئنة بالسوق المركزي بخصوص كميات الخضار والفواكه ومعظمها عادت الى الاسعار القديمة .



واشار انه لابد من انصاف تجار التجزئة بالفترة الحالية حيث ان لديهم مصاريف يجب الالتزام بها مثل اجور النقل ، وايجار محل وعاملين وفواتير مياه وكهرباء ، وقد يكون سبب الارتفاع بالاسعار هذه المصاريف التي يجب على التاجر الالتزام بها .



وزاد ان تاجر التجزئة ليس له اية مصلحة لرفع الاسعار ، مشيراً ان بعض الاصناف يكون فيها التالف كبير مثل البندورة ، وهذا الامر يؤثر على ارباح التاجر .



ولفت ان الامر الذي يحكم الاسعار بالسوق المركزي هي قاعدة العرض والطلب حيث يتم التعامل بحسبة ممتازة ونحاول توفير المنتج لجميع انحاء المملكة .

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