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الثلاثاء، 12-04-2022 12:16 ص

سوق الخضار المركزي لـ الوكيل : انخفاض في أسعار الخضار بالأيام المقبلة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة ان اسعار الخضار بالمملكة حالياً ليست مرتفعة بشكل كبير وسيلمس المواطن المزيد من الانخفاض في اسعارها خلال الايام القادمة .

وعبر الشخانبة عن تفاؤله حسب متابعة نشرات دائرة الارصاد الجوية بتحسن الحالة الجوية ، حيث من المتوقع ارتفاع الكميات الواردة الى السوق المركزي .

واضاف عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاثنين ، ان السوق المركزي تنتهي صلاحيته بخروج المنتجات الزراعية من السوق .

واشار ان موجة ارتفاع الاسعار السابقة بسبب الصقيع شجعت بعض ضعفاء النفوس على استمرار البيع بالاسعار القديمة وليس جميعهم .

واكد ان الامور مطمئنة بالسوق المركزي بخصوص كميات الخضار والفواكه ومعظمها عادت الى الاسعار القديمة .

واشار انه لابد من انصاف تجار التجزئة بالفترة الحالية حيث ان لديهم مصاريف يجب الالتزام بها مثل اجور النقل ، وايجار محل وعاملين وفواتير مياه وكهرباء ، وقد يكون سبب الارتفاع بالاسعار هذه المصاريف التي يجب على التاجر الالتزام بها .

وزاد ان تاجر التجزئة ليس له اية مصلحة لرفع الاسعار ، مشيراً ان بعض الاصناف يكون فيها التالف كبير مثل البندورة ، وهذا الامر يؤثر على ارباح التاجر .

ولفت ان الامر الذي يحكم الاسعار بالسوق المركزي هي قاعدة العرض والطلب حيث يتم التعامل بحسبة ممتازة ونحاول توفير المنتج لجميع انحاء المملكة . 

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