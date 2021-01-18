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الإثنين، 18-01-2021 09:25 ص

سير العاصمة لـ الوكيل: لا حوادث مرورية بسبب الأحوال الجوية

ادارة-السير


الوكيل الإخباري – قال رئيس شعبة سير العاصمة عمّان العقيد رائد العساف، إن حركة السير في العاصمة عمان تسير كالمعتاد.
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وأوضح خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن إدارة السير لم تبلغ عن أي معيقات مرورية أو حوادث بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأكد أنه لم تبلغ الإدارة منذ يوم أمس، عن أي ملحوظة حول تجمعات لمياه الأمطار تعيق الحركة المرورية.

ودعا العساف إلى عدم استخدام الأضواء الرباعية للمركبات أثناء الضباب، مشيرا إلى أنها من مسببات الحوادث.

 




 

 


 

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