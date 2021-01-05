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الثلاثاء، 05-01-2021 09:04 ص

تصادم بين (4) مركبات

شارع المية .. حادث سير والدوريات الخارجية تكشف التفاصيل - صور

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد الملازم أول زياد الشرمان ، ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام ، أن شارع المية باتجاه محافظة الزرقاء ، شهد صباح اليوم الثلاثاء ، حادث تصادم بين (4) مركبات. 

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ولفت الشرمان لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الحادث نتيجة لتصادم (4) مركبات، حيث اصطدمت مركبة بمركبتين تتواجدان على جانب الطريق ، ما أدى إلى اصطدام مركبة رابعة متحركة بها ، وقد نتج عنه إصابة متوسطة ، وتم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، من خلال كوادر الدفاع المدني .

 

وبين للإعلامي محمد الوكيل، أن دوريات أمنية تتواجد في المكان للوقوف على الحادث ، والعمل على منع تعطّل حركة السير ، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية ، تحسّبا من إرباك المواطنين.

 

ووجه الشرمان رسالة إلى المواطنين ،مفادها عدم إعاقة عمل الدوريات الأمنية في حال تواجد حوادث سير ، مطالبا بعدم التقاط الصور التي من شأنها إعاقة الحركة المرورية ، وعدم التوقف بدافع الفضول.

 



 




 

 


 

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