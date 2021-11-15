شاهد بالفيديو مكرهة صحية في مكان يقصده السياح في عمان

الوكيل الإخباري - ناشد الدكتور عيسى ابو دية الجهات المعنية بالحفاظ على نظافة الساحات والأدراج المطلة على المدرج الروماني.

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وأضاف أبو دية اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن المكان يقصده السياح من جميع دول العالم منوها أنهم رفضوا الجلوس في المكان بسبب عدم نظافته .



واقترح مواطنون تركيب كاميرات مربوطة مع أمانة عمان والأمن العام لمخالفة كل من يخالف القوانين .



واشتكى مواطنون وسياح من انعدام النظافة والاهتمام بالساحات والأدراج المطلة على المدرج الروماني.