شاهد بالفيديو مكرهة صحية في مكان يقصده السياح في عمان

الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 09:40 ص

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مدرج


الوكيل الإخباري - ناشد الدكتور عيسى ابو دية الجهات المعنية بالحفاظ على نظافة الساحات والأدراج المطلة على المدرج الروماني.

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وأضاف أبو دية اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن المكان يقصده السياح من جميع دول العالم  منوها أنهم رفضوا الجلوس في المكان بسبب عدم نظافته .


واقترح مواطنون تركيب كاميرات مربوطة مع أمانة عمان والأمن العام لمخالفة كل من يخالف القوانين .


واشتكى مواطنون وسياح من انعدام النظافة والاهتمام بالساحات والأدراج المطلة على المدرج الروماني.

 


 




 

 


 

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