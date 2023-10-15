الأحد 15-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: أول 10 دقائق من نزول المطر هي الأكثر خطورة

التعامل مع 1156 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى

شاهد .. تساقط غزير للأمطار في اربد وعمان وجرش

نادي الأسير: 470 حالة اعتقال بالضفة في غضون 8 أيام

الاحداث في غزة تُرسل موجات صادمة في الأسواق العالمية

كتائب القسام تقصف مستوطنة "سديروت" برشقة صاروخية

تقدّم الأردن 7 درجات على مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي

ما هي قنابل الفوسفور الأبيض التي تستخدم بالعدوان؟

غزة: 14 شهيداً كل ساعة واسقاط 6000 قنبلة على القطاع منذ بداية العدوان

عاجل

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى

الأحد، 15-10-2023 10:14 ص

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: لا يوجد أي ملامح لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

تفجير2


الوكيل الاخباري- رصد
أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الاستاذ أمجد الشوا أن الممرات التي يعلن عنها الاحتلال لتسير فيها المدنيين في قطاع غزة غير آمنة.اضافة اعلان


وأضاف الشوا خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة المحتلة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أنه لا يوجد أي ملامح لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مضيفاً أن الاحتلال مستمر بإرسال رسائل لأهالي غزة تفيد بتهجيرهم من وسط غزة إلى الجنوب .

ولفت أن مراكز الإيواء في قطاع غزة تشهد مأساة من إصابات وحالات ولادة يصعب عليها الوصول إلى المستشفى بسبب القصف المستمر وانهيار القطاع الصحي.

وأكد أن الاحتلال ينكر كل مبادئ حقوق الإنسان في استهداف المدنيين الفلسطينيين وقطع وصول المساعدات الإنسانية لهم وسط تصعيد القصف .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اس2

محلل سياسي لـ الوكيل: جيش الاحتلال يشعر أنه تلقى ضربة زعزعت أمنه

دبابة

الحوارات: المقاومة مستعدة للاجتياح البري ولديها بنية تحتية يصعب تدميرها

ككك

صحفي من خان يونس لـ الوكيل: النازحون إلى جنوب غزة بلا طعام وماء

طططططططططططططططط

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ الوكيل: استمرار انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 37 ساعة

ظ

باحث بالشأن الإسرائيلي لـ الوكيل: إسرائيل تعاني أزمة تباطؤ بتقديم الخدمات لعدم وجود عمالة

11

الأونروا لـ الوكيل: غزة قد تشهد كارثة غير مسبوقة إذا لم يتم فتح أي ممر لوصول المساعدات الإنسانية

أخبار متعلقة
دبابة

الحوارات: المقاومة مستعدة للاجتياح البري ولديها بنية تحتية يصعب تدميرها

ككك

صحفي من خان يونس لـ الوكيل: النازحون إلى جنوب غزة بلا طعام وماء

طططططططططططططططط

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ الوكيل: استمرار انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 37 ساعة

88888

صحافي من غزة لـ الوكيل: حي الرمال شهد 30 غارة إسرائيلية أمس خلال دقائق

ق

شبكة المنظمات بغزة لـ الوكيل: 2000 وحدة سكنية دمرت خلال يومين بالعدوان الإسرائيلي

99

سرحان لـ الوكيل: نحو 50 منزلا و4 أبراج سكنية قصفها الاحتلال في غزة الليلة الماضية