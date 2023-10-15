شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: لا يوجد أي ملامح لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الوكيل الاخباري- رصد

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أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الاستاذ أمجد الشوا أن الممرات التي يعلن عنها الاحتلال لتسير فيها المدنيين في قطاع غزة غير آمنة.وأضاف الشوا خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة المحتلة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أنه لا يوجد أي ملامح لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مضيفاً أن الاحتلال مستمر بإرسال رسائل لأهالي غزة تفيد بتهجيرهم من وسط غزة إلى الجنوب .ولفت أن مراكز الإيواء في قطاع غزة تشهد مأساة من إصابات وحالات ولادة يصعب عليها الوصول إلى المستشفى بسبب القصف المستمر وانهيار القطاع الصحي.وأكد أن الاحتلال ينكر كل مبادئ حقوق الإنسان في استهداف المدنيين الفلسطينيين وقطع وصول المساعدات الإنسانية لهم وسط تصعيد القصف .