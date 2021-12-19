شركة الكهرباء : استبدال عدادات الكهرباء القديمة بعدادات سمارت للتسهيل على المواطنين

الوكيل الإخباري- براءة الشلالدة



قال رئيس دائرة الجباية بشركة الكهرباء الأردنية رضوان حميمات إن الشركة تعمل على استبدال عدادات الكهرباء القديمة بعدادات جديدة إلكترونية " سمارت " للتسهيل على المواطن.

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وأضاف حميمات اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن الشركة تعمل على تحديث بيانات ومعلومات المشتركين للاعتماد على العدادات "السمارت" خلال 2022.



ونوه أن العدادات السمات تعمل على مراقبة العدادات عن بُعد والحد من أي تسريب كهرباء بالإضافة إلى التسهيل على المواطن بحيث يمكن أن يدفع فاتورة الكهرباء الكترونيا.