شركة الكهرباء عبر برنامج الوكيل تدعو المستأجرون تسجيل ساعات الكهرباء بأسمائهم

الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم دائرة الجباية بشركة الكهرباء الاردنية رضوان حميمات أن عدادات الساعة يتم قطعها إذا ترتب على صاحب الساعة المسجلة باسمه أي مرتبات مالية.

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ودعا حميمات اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أي مستأجر إلى تحويل ساعة الكهرباء للمنزل الذي يسكنه إلى اسمه حتى لا يتم قطع الكهرباء عليه بسبب مرتبات مالية على الشخص الذي يمتلك الساعة .



واشتكى مواطن بشأن انقطاع الكهرباء عن البناية التي يسكن فيها رغم أنه لا يترتب عليه أية غرامات مشيرا إلى أن الساعة الكهربائية غير مسجلة باسمه ومسجلة باسم صاحب العمارة.



وكان قد ذكر المواطن أن لديه ابن يستخدم الجهاز التنفسي بسبب حالته الصحية .