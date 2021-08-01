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شركة خاصة لم تصرف رواتب موظفيها منذ شهرين

الأحد، 01-08-2021 10:21 ص

شركة خاصة لم تصرف رواتب موظفيها منذ شهرين

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - أوضح الإعلامي محمد الوكيل ، أنه في حال عدم صرف رواتب موظفين في إحدى شركات الخاصة ، لمدة (3) شهور ، فإن وزارة العمل تتدخل لغايات الوقوف على الأمر .

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وبيّن ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن وزارة العمل تتابع القضايا العمالية ، من منطلق المسؤولية .

 

جاء ذلك ردّا على شكوى مواطن يعمل في إحدى الشركات لم يتقاضى راتبه منذ شهر حزيران (6) ، الأمر الذي حدا به التواصل مع البرنامج ، نتيجة للأعباء المالية التي تُثقل كاهل الموظفين العاملين في الشركة .

 




 

 


 

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