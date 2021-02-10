شركس لـ الوكيل : دفعات جديدة من لقاح كورونا قادمة الى المملكة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الاولية

الدكتور غازي شركس لبرنامج الوكيل ان عودة الطلبة الى المدرسة ادى الى اعادة تفعيل تطعيم الطلبة مشيرا الى ان هناك عزوفا عن تلقي المطاعيم المخصصة لهم .

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واكد شركس ان هناك مطاعيم للصف الاول وللصف العاشر يجب ان يلتزموا بها حيث انه سيتم متابعة اخذ الطالب للجرعتين .

ووجه شركس رسالة الى أولياء امور الطلبة بالاقبال على اخذ المطاعيم واكد انه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تم الكشف عن رفض الطلبة لاخذ المطاعيم السنوية .

وعلى صعيد اخر قال شركس ان هناك جرعات قادمة الى المملكة من مطاعيم كورونا اعتبارا من منتصف الشهر الحالي داعيا الجميع الى التسجيل في منصة تلقي لقاح كورونا قائلا ان هناك 360 الف شخص مسجل الان على المنصة .

وشدد شركس على ان الالتزام مطلوب من قبل الجميع حتى بعد تلقي لقاح كورونا.



