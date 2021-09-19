شركس لـ برنامج الوكيل : هنالك وفيات كورونا لحوامل لم يتلقين اللقاح

الوكيل الإخباري - أكد مدير الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة ، الدكتور غازي شركس ، لا يوجد استثناءات لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى فئة من يعانون الحساسية .

اضافة اعلان

وأشار شركس الأحد لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، إلى أهمية تلقي اللقاح من قبل المرضعات والحوامل .

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل ، أنه لا يوجد إلزامية لفئتي الحوامل والمرضعات ، وحذر من خطورة عدم تلقي الحوامل للقاح ، وقال " هنالك وفيات سجلت لحوامل لم يتلقين اللقاح في المملكة ".

وطالب الحوامل بأخذ اللقاح تحسبا من الإصابة بالفيروس ، وبين أنه لا يوجد خطورة أو تأثير في حال تلقي المرأة اللقاح بشكل مباشر بعد وضعها مولودها .

وطمأن شركس الأردنيين بشأن الجائحة ، نتيجة لتوجيهات الملك عبد الله الثاني ، والخطط التي تقوم بها وزارة الصحة .

اظهار أخبار متعلقة

