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الأحد، 19-09-2021 09:14 ص

شركس لـ برنامج الوكيل : هنالك وفيات كورونا لحوامل لم يتلقين اللقاح

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الوكيل الإخباري - أكد مدير الرعاية الصحية الاولية في  وزارة الصحة ، الدكتور غازي شركس ، لا يوجد استثناءات لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى فئة من يعانون الحساسية  .

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وأشار شركس الأحد لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، إلى أهمية  تلقي اللقاح من قبل المرضعات والحوامل .

 

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل ، أنه لا يوجد إلزامية لفئتي الحوامل والمرضعات ، وحذر من خطورة عدم تلقي الحوامل للقاح ، وقال " هنالك وفيات سجلت لحوامل لم يتلقين اللقاح في المملكة ".

 

وطالب الحوامل بأخذ اللقاح تحسبا من الإصابة بالفيروس ، وبين أنه لا يوجد خطورة أو تأثير في حال تلقي المرأة اللقاح بشكل مباشر بعد وضعها مولودها .

 

وطمأن شركس الأردنيين بشأن الجائحة ، نتيجة لتوجيهات الملك عبد الله الثاني ، والخطط التي تقوم بها وزارة الصحة .

 

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