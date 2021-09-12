شركس : ليس سهلا الإصابة بكورونا والأنفلونزا الموسمية لغير متلقي اللقاح

الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس ، أن هنالك حملات مكثفة لاتباع الإجراءات الصحية لكبح جماح كورونا.

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ولفت شركس الأحد عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن الدخول في فصل الشتاء سيزيد من نسبة الإصابة بالأنفلونزا الموسمية الاعتيادية بين المواطنين .

وحذر الأردنيين من عدم تلقي اللقاح المضاد للفيروس وقال " في حال عدم تلقي اللقاح وأُصيب الشخص بكورونا والأنفلونزا الموسمية في ذات الوقت ، فإن الأمر لن يكون سهلا ، لعدم وجود مناعة للجسم ".

ودعا شركس المواطنين الإقبال على تلقي اللقاح قبل الدخول في فصل الشتاء حيث تكثر الأمراض الموسمية وتزيد نسبة الإصابات بالأمراض المعدية .