شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

الوكيل الإخباري - بثّ مواطن (ضرير) ، ما تعرّض له من موقف كاد يتسبب له بأضرار جسيمة على جسر مشاة بالقرب من المستشفى التخصصي في عمان .
وفي التفاصيل ، بيّن المواطن لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه يوجد في نهاية أحد أطراف الجسر "حفرة " واسعة ، تهدّد سلامة المارة ، خاصة فئتي كبار السن والأطفال.
وأرسل ، صورة خلال تواجده في المكان - التقطها مواطن له ليوصلها لبرنامج الوكيل - .
وقال " حالت العناية الإلهية دون إصابتي بأذى ، وأناشد الجهات المعنية ، بالعمل على إصلاح مواضع الخلل ، حيث يُستخدم الجسر لقطع الشارع ويرتاده المواطنون".
وطالب الإعلامي محمد الوكيل ، أمانة عمان الكبرى بالوقوف على الأمر ، من منطلق المسؤولية في خدمة المجتمع، والحفاظ على سلامة المواطنين .
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