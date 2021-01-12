شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

الوكيل الإخباري - بثّ مواطن (ضرير) ، ما تعرّض له من موقف كاد يتسبب له بأضرار جسيمة على جسر مشاة بالقرب من المستشفى التخصصي في عمان .

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وفي التفاصيل ، بيّن المواطن لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه يوجد في نهاية أحد أطراف الجسر "حفرة " واسعة ، تهدّد سلامة المارة ، خاصة فئتي كبار السن والأطفال.

وأرسل ، صورة خلال تواجده في المكان - التقطها مواطن له ليوصلها لبرنامج الوكيل - .

وقال " حالت العناية الإلهية دون إصابتي بأذى ، وأناشد الجهات المعنية ، بالعمل على إصلاح مواضع الخلل ، حيث يُستخدم الجسر لقطع الشارع ويرتاده المواطنون".

وطالب الإعلامي محمد الوكيل ، أمانة عمان الكبرى بالوقوف على الأمر ، من منطلق المسؤولية في خدمة المجتمع، والحفاظ على سلامة المواطنين .

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