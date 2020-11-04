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الأربعاء، 04-11-2020 09:52 ص

مخالفة صريحة لأمر الدفاع 11

شكوى من تزاحم مواطنين في باص عمان

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الصورة كما وصلت "برنامج الوكيل"


الوكيل الإخباري - ناشد مواطن ، الأربعاء، الجهات المعنية ، بالوقوف على اكتظاظ المواطنين ، خلال تواجدهم في باص عمان، دون العمل بالتباعد الجسدي ، ما يزيد من وطأة فيروس كورونا في المملكة .

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وعبّر المواطن لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، عن استيائه حيال ذلك ، لافتا أن الأمر يتطلب وِقفة حازمة حيال سائقي الباص، لعدم امتثالهم لأمر الدفاع (11) .

 

وأرسل صورة للبرنامج - الصورة أعلى الخبر - الذي يظهر من خلالها مخالفة أحد باصات عمان، حيث تزاحم الأشخاص ، وتدافعهم .

 

ومن جهته ، طالب الإعلامي محمّد الوكيل ، أمانة عمان الكبرى ، باتخاذ الإجراءات اللازمــة ، لوضع حدّ للمستهترين .

 

وتواصلت الأمانة مع البرنامج ، حيث تعهّدت بالوقوف على الشكوى ، ومخالفة السائقين ، عملا بالمصلحة العامة.

 

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