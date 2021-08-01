شكوى من عدم استكمال تعبئة بيانات منصة القدوم من فلسطين

الوكيل الإخباري - عبّر مواطن عن استيائه حيال عدم التمكّن من تعبئة البيانات الخاصة على منصة GATEWAY2JORDAN VISITJORDAN، للقدوم إلى المملكة من الأراضي الفلسطينية، من خلال جسر الملك حسين .

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وأشار المواطن ، الأحد ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ان الأمر يُسبب إرباكا للمواطنين ، لعدم تمّكّنهم من استكمال تعبئة البيانات ، نتيجة لإغلاقها في زمن قياسي .

وتعهّد الإعلامي محمد الوكيل بالوقوف على الأمر ، تحسّبا من إرباك المواطنين ، خاصة أن هنالك أشخاص بحاجة ماسة لعمليات جراحيّة.