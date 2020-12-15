شكوى من عدم توفر مناهل في منطقة الشرق بالزرقاء

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن بتوفير مناهل بشوارع منطقة الشرق في محافظة الزرقاء.

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ولفت المواطن ، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر اثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الأمر بحاجة إلى حلّ عاجل وسريع ، تحسبّا من خسائر في الأرواح، خاصة في فصل الشتاء .

وأشار ، إلى أن هنالك الكثير من المركبات علقت داخل الحفر في المنطقة ، عدا عن تضرر مواطنين .

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