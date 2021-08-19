صحة إربد لـ برنامج الوكيل : توجه لتحويل مركز صحي حبراص إلى شامل

الوكيل الإخباري - أكد مدير الشؤون الصحية لمحافظة إربد ، الدكتور رياض الشياب ، أن مركز صحي حبراص في المحافظة "أولي" ، منوها أن هنالك توجها لتحويله إلى مركز صحي شامل.

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وبين الشياب الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن المركز يخدم شريحة كبيرة من المواطنين ، ويتوافر فيه كافة التخصصات الطبية بكادر طبي كبير.

وأشار في معرض حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل، أن المركز قريب من الطرق الرئيسية ، وبإمكان المواطنين الوصول إليه ، حيث يتوافر خدمة لتوصيل ذوي الاحتياجات الخاصة عدا عن فئة كبار السن ، من خلال فرق خاصة تابعة لوزارة الصحة ، لتسهيل تلقي اللقاح.

جاء ذلك على ضوء شكوى وردت "برنامج الوكيل" أمس الأربعاء ، بشأن صعوبة الوصول إلى مركز صحي حبراص ، لبعد المركز عن الشارع الرئيسي الأمر الذي يحول دون تمكّن المواطنين من تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا بسهولة ويسر .

ولفت إلى أن هنالك إقبالا على تلقي المطاعيم في المحافظة .