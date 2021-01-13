صحة إربد للوكيل : هنالك إقبال واضح على أخذ لقاح كورونا في المحافظة - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد مدير الشؤون الصحية لمحافظة إربد، الدكتور رياض الشياب ، أن عدد الذين قاموا بأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا في المحافظة نحو (27) شخصا - حتى لحظة كتابة الخبر - .

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وبين الشياب ، الأربعاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير أذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، أن هنالك أشخاص توجهوا منذ ساعات الصباح الباكر إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي ، لغايات التطعيم .

وتمنّى خلال حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل ، على جميع المسجلين عبر المنصة الخاصة ،لأخذ المطعوم التوجّه إلى المراكز الخاصة في المحافظة من أجل أخذ اللقاح .

"هنالك إقبال واضح على أخذ المطاعيم ، حيث يتم ارسال رسالة نصية تتضمن المركز المعتمد ، وموعد أخذ المطعوم ، ويجب على الشخص المتلقي للقاح أن يبقى تحت المراقبة لمدة نصف ساعة، وسيتم تزويده بالتعليمات الخاصة والأرقام لغايات الاستفسار عن المطعوم، ونوثّق أسماء متلقي المطعوم "، وفق الشياب.

وشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية ، المتمثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، خلال تواجد المواطنين في المراكز الصحية والمستشفيات.

وبين الشياب ، أنه يجدر أن يتم أخذ الجرعة الثانية بعد (3) أسابيع .



