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الثلاثاء، 19-01-2021 10:48 ص

صحة البلقاء لـ الوكيل: 783 شخصا تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم

العزب


الوكيل الإخباري – قال مدير الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء وائل العزب، إن 783 شخصا تلقوا لقاح كورونا بمحافظة البلقاء. 
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وأوضح العزب خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن هناك 6 مواقع بالمحافظة لتلقي اللقاح في القصبة، حوض عين الباشا والبقعة، مركز صحي عين الباشا وعيادة الأونروا، الشونة الجنوبية، لواء دير علا، لواء ماحص والفحيص. 

وأكد أنه لم تظهر أي علامات من مضاعفات أو تحسس من المطعوم، عند أي من متلقيه. 

ولفت إلى أنه تتم مراقبة متلقي المطعوم لمدة تصل إلى نصف ساعة قبل مغادرته المكان. 


 




 

 


 

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