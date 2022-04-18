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الإثنين، 18-04-2022 11:58 م

صحفية فلسطينية لـ الوكيل : اكثر من 20 شهيد فلسطيني منذ بداية شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت الصحفية الفلسطينية ليالي عيد مراسلة وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) ان المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الاقصى صباح الاثنين بشراسة بحراسة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي .

وقالت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاثنين ان قوات الاحتلال قامت بإغلاق المصلى القبلي واعتدوا على النساء ، وقاموا باعتقال عدد من المصلين .

 ولفتت ان هناك حوالي 600 اعتقال في مدينة القدس ، و 400 ابعاد لفلسطينيين ، مؤكدة على وجود العديد من المعتقلين لدى الاحتلال الاسرائيلي ، حيث يبذل طواقم المحامين جهودا جبارة لاطلاق سراحهم  .

 ولفتت ان معظم الاصابات بين المصلين بالجهة العلوية من الجسد ووصفت الاصابات بين المتوسطة والخطيرة ، فيما تنوعت الاصابات بين الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والضرب ، مؤكدة ان الهلال الاحمر الفلسطيني اضطر الى اقامة مستشفى ميداني لمعالجة الاصابات الكبيرة بين المصلين .

ولفتت ان المسجد الاقصى يتعرض للاعتداءات على مدار العام ولكنه يزيد من قبل المستوطنين في شهر رمضان .

واشارت ان هناك العديد من المصلين من الدول العربية مثل الاردن والسودان يحضرون للصلاة في المسجد الاقصى حيث تعرض احد المصلين السودانيين الى اصابة اليوم .

 وحول اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى يوم الجمعة اشارت انه تم طرد جميع المصلين الى خارج المسجد ، ورفض الجميع الابتعاد عن اقرب نقاط منه ، الامر الذي اضطر قوات الاحتلال الى فتح الحواجز حيث صلى في المسجد الالاف .

وبينت اننا دائما نقول ان المسجد الاقصى المبارك هو خط احمر ، والمرابطين دائما موجودين بالمسجد وساحاته ويتناولون طعام الافطار هناك .

وبينت ان هناك البعض من اعضاء مجلس الكنيسيت المتطرفين يقومون باستفزاز العالم كافة ويدعون الى ذبح القرابين داخل ساحات المسجد الاقصى المبارك ، وهناك العديد من محاولات التخفي من قبل المستوطنين للدخول الى ساحات المسجد الاقصى لذبح القرابين ، ولكن كل المحاولات تفشل بسبب يقظة حراس المسجد الاقصى ، الذين يتعرضون دائما للاعتداء والاحتجاز من قبل شرطة الاحتلال .

 وبينت ان هناك اكثر من 20 شهيد فلسطيني منذ بداية شهر رمضان ، واشارت ان قوات الاحتلال تختار الساعة السابعة صباحا لاقتحام المسجد الاقصى لعدم وجود اعداد كبيرة من الفلسطينيين بالمنطقة .

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