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صرف الدفعة السادسة من تكافل 3 خلال يومين

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الأربعاء، 29-12-2021 09:24 ص

صرف الدفعة السادسة من تكافل 3 خلال يومين

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور أن الدفعة السادسة من تكافل 3 قيد الإجراء وسيتم صرفها خلال يومين .

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وأضاف الضمور اليوم الأربعاء في تصريح لـ "برنامج الوكيل – على راديو هلا " أن الوزارة تعمل على الدعم التكميلي للعام القادم والذي سيشمل من 125 إلى 135 ألف أسرة .


وتم صرف المعونة الشهرية المتكررة بالإضافة إلى معونة الشتاء أمس الثلاثاء لكافة المستفيدين .

 

واشتكى عدد من المواطنين حول تأخر صرف الدفعة السادسة والأخيرة من تكافل 3 كما وردت عديد من الاستفسارات بشأن موعد صرفها مع اقتراب نهاية عام 2021.


 




 

 


 

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