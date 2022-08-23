صرف دعم المحروقات لمنتفعي "المعونة الوطنية" الاسبوع القادم

الوكيل الاخباري-رصد



أكد أمين عام صندوق المعونة الوطنية برق الضمور، اليوم الثلاثاء، إن موعد صرف دعم المحروقات عن شهر تموز و شهر آب لمنتفعي الصندوق سيكون الأسبوع القادم مع الدفعات الشهرية للمنتفعين.

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وكشف الضمور عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على راديو هلا عن تخصيص (16) مليون دينار لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، والبالغ عددها قرابة (216) ألف أُسرة.



وبين الضمور أن الصندوق أوجد آلية لصرف هذه المبالغ، ليكون نصيب الأسرة المكونة من فرد أو فردين 8 دنانير، والمكونة من 3 إلى 4 أفراد 11 دينارا، والأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر 14 دينارا.



وأوضح أنه سيتم صرف الدعم للفئات المستحقَّة لمدة ستة شهور حتى نهاية العام الحالي 2022.



ويأتي تخصيص الدعم للحد من تأثّر هذه الفئات بانعكاس ارتفاع أسعار النفط عالمياً على أسعار المشتقات النفطية محلياً.