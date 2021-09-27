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الإثنين، 27-09-2021 10:33 ص

صرف مستحقات سائقي المدارس الخاصة العاملين خلال امتحانات التوجيهي قريبا

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الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات أنه تم مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن مستحقات سائقي باصات المدارس الخاصة العاملين خلال امتحانات الثانوية العامة .

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وأشارت الاثنين عبر " برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أن فئة سائقي باصات المدارس الخاصة لا يندرجون تحت مظلة وزارة التربية ما يتطلب اتخاذ إجراءات معينة لغايات صرف مستحقاتهم .

 

وبينت قبيلات أن رئاسة الوزراء خاطبت وزارة المالية ، منوهة أنه سيتم صرف مستحقاتهم قريبا ، وتابعت " حقوقهم محفوظة" .

 

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