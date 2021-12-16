صندوق المعونة الوطنية يكشف موعد صرف تكافل 3 والدعم التكميلي – تفاصيل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



كشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور ان الدعم التكميلي للشهر الحالي سيتم صرفة الأسبوع القادم .

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واضاف الضمور في تصريح لـ "برنامج الوكيل – على راديو هلا " ان الدفعة الاخيرة من برنامج تكافل ٣ سيتم صرفها خلال اسبوعين على ابعد تقدير .



و بشأن الدعم التكميلي للعام القادم اوضح الضمور انه تم توسيع البرنامج وتمديده للأعوام القادمة مشيراً الى ان الصندوق فتح باب التسجيل للدعم الكترونياً بداية الشهر الحالي وسيستمر التسجيل حتى نهاية كانون اول الحالي .



وقال الضمور إن استقبال طلبات الدعم متاحة ايضاً من خلال 74 مركز دعم ومكاتب الصندوق المنتشرة.



وأضاف أن البرنامج هذا العام يستهدف 125 الى 135 ألف مستفيد، وذلك حسب شروط الإستحقاق .



وبيّن الضمور أن البرنامج مستمر حتى نهاية العام القادم بميزانية من المتوقع أن تصل إلى 240 مليون دينار.



وأضاف أن الصندوق يسعى في عام 2022 إلى دمج منتفعي الدعم التكميلي مع المعونات الشهرية، لتوحيد معادلات استهداف الأسر الفقيرة وتوحيد آليات الدفع.



ويعتبر برنامج الدعم التكميلي من أكبر البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الأشد فقراً في الأردن ، الذي أطلقته الحكومة عام 2019، تنفيذا لأولويات عملها ضمن محور التكافل، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة.